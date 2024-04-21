Важное 21 апреля 2024, 10:27 Военные в Севастополе отбили атаку противокорабельной ракеты Развожаев: военные в Севастополе на корабле отбили атаку ракеты, начался пожар Официальный сайт президента Украины

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Военные в Севастополе отбили ракетную атаку на одном из кораблей. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале, из-за упавших осколков началось небольшое возгорание, но его быстро потушили.

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты», — написал он.

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Глава Севастополя призвал жителей доверять информации только из официальных источников.

Накануне, 20 апреля, военные предотвратили еще одну атаку на Севастополь. Над акваторией Черного моря уничтожили американские ракеты ATACMS.

Украинские боевики систематически обстреливают российские территории, специально целясь по гражданским объектам. Ранее несколько дронов сбили в Калужской области, куски разлетевшихся беспилотников упали вдали от населенных пунктов.