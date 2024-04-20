Происшествия 20 апреля 2024, 20:28 Несколько дронов сбили в Калужской области Губернатор Шапша: силы ПВО сбили несколько беспилотников в Калужской области РИА «Новости»

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Военные пресекли атаку ВСУ беспилотниками в Калужской области. Там удалось засечь и сбить несколько дронов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Жуковском районе силами противовоздушной обороны нашли и ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов.

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Шапша добавил, что куски разлетевшихся БПЛА упали вдали от населенных пунктов. В результате атаки никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

Прибывшие на место сотрудники оперативных служб устраняют последствия случившегося.

Несколько часов назад аналогичная ситуация произошла в Липецкой области: в Воловском округе обнаружили обломки двух беспилотников. В результате никто не пострадал, БПЛА также рухнули в безлюдной местности.