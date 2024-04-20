20 апреля 2024, 20:28
Несколько дронов сбили в Калужской области
Губернатор Шапша: силы ПВО сбили несколько беспилотников в Калужской области
Военные пресекли атаку ВСУ беспилотниками в Калужской области. Там удалось засечь и сбить несколько дронов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Жуковском районе силами противовоздушной обороны нашли и ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов.
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Шапша добавил, что куски разлетевшихся БПЛА упали вдали от населенных пунктов. В результате атаки никто не пострадал, также обошлось без разрушений.
Прибывшие на место сотрудники оперативных служб устраняют последствия случившегося.
Несколько часов назад аналогичная ситуация произошла в Липецкой области: в Воловском округе обнаружили обломки двух беспилотников. В результате никто не пострадал, БПЛА также рухнули в безлюдной местности.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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