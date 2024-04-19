19 апреля 2024, 07:13
Над акваторией Черного моря уничтожили американские ракеты ATACMS
МО: в Белгородской области и над Черным морем уничтожили ракеты Vampire и ATACMS
Украинские военные пытались атаковать приграничные регионы беспилотниками, снарядами реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Их сбили в Белгородской области и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — объявила пресс-служба.
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Дежурные средства ПВО отразили удары. В Белгородской области сбили 25 реактивных снарядов RM-70 Vampire и три дрона, над Черным морем — три ракеты ATACMS.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушные цели поразили далеко от города, инфраструктура не пострадала. Власти Белгородской области сообщили о повреждениях жилых домов, складов и автомобилей.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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