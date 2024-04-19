Происшествия 19 апреля 2024, 06:12 Громкие звуки в Севастополе объяснили работой ПВО Губернатор Развожаев: силы ПВО поразили воздушную цель в акватории у Севастополя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военные предотвратили атаку на Севастополь. Над морской акваторией нейтрализовали воздушный объект, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это по предварительным данным дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — сообщил он.

Реклама

Михаил Развожаев заверил, что обстановка в городе спокойная. Спасательная служба Севастополя, по его словам, подтвердила, что объекты инфраструктуры не пострадали.

Ночью военные поразили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Мирные жители не пострадали. Повреждения получили четыре склада, три дома, один гараж и 11 машин. В Запорожской области подтвердили очередную атаку на ЗАЭС. Беспилотник нацелили на учебный центр.