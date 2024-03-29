Происшествия 29 марта 2024, 07:16 Военные сбили над Белгородской областью реактивные снаряды RM-70 Vampire Минобороны: над Белгородской областью сбили 15 снарядов RM-70 Vampire РИА «Новости»

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В Белгородской области сработала ПВО. Военные сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — заявила пресс-служба.

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Удары предотвратили в Белгородской области. Дежурными средствами ПВО нейтрализовали 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire.

Сирену ракетной опасности включили в Белгороде и Белгородском районе незадолго до трех часов ночи и отменили через час. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации 15 воздушных целей. Мирные жители не пострадали, однако получили повреждения жилые дома, административные здания и машины. Среди них квартиры 17 многоквартирных домов, остекление «Белгород Арены» и окна гимназии № 22.