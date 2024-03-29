Происшествия 29 марта 2024, 04:30 Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили 15 воздушных целей ВСУ на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

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По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ пострадала жилая инфраструктура Белгорода. В 17 многоквартирных домах в 37 квартирах выбило окна, а в одном из домов осколками снаряда повредило балкон.

Также пострадало остекление в здании гимназии № 22 и «Белгород Арене». Осколками посекло 12 автомобилей. Информация о последствиях обстрела продолжает уточняться, добавил Гладков.

В поселке Дубовое в Белгородском районе в частном домовладении повреждена кровля, а в селе Репное посекло машину.

Ранее Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино, оставив два района без света. Никто из людей не пострадал.