29 марта 2024, 04:30
Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
Силы противовоздушной обороны сбили 15 воздушных целей ВСУ на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил губернатор.
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По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ пострадала жилая инфраструктура Белгорода. В 17 многоквартирных домах в 37 квартирах выбило окна, а в одном из домов осколками снаряда повредило балкон.
Также пострадало остекление в здании гимназии № 22 и «Белгород Арене». Осколками посекло 12 автомобилей. Информация о последствиях обстрела продолжает уточняться, добавил Гладков.
В поселке Дубовое в Белгородском районе в частном домовладении повреждена кровля, а в селе Репное посекло машину.
Ранее Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино, оставив два района без света. Никто из людей не пострадал.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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