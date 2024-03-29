Происшествия 29 марта 2024, 05:41 Выбитые окна и посеченные машины. Мэр Белгорода показал кадры последствий обстрела ВСУ Мэр Белгорода Демидов показал фото повреждений домов и машины после обстрела ВСУ Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

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Мэр Белгорода Валентин Демидов показал последствия обстрела спального района города со стороны украинских боевиков. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

«На этот момент есть данные о повреждении остекления в 17 многоэтажках. Выбиты или треснули окна в 37 квартирах. В одном из многоквартирных домов обломки попали в балкон девятого этажа», — написал градоначальник.

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Демидов рассказал, что также пострадали припаркованные во дворах автомобили, которые посекло осколками. Помимо этого, повреждено остекление в спортивном комплексе и образовательном учреждении.

Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Важно, что при обстреле ВСУ никто в городе не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 воздушных целей ВСУ еще на подлете к Белгороду.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, рекомендуя жителям укрыться в домах или спуститься в безопасное место, если они в это время находились на улице.