Происшествия 29 марта 2024, 02:54 В Белгороде объявили ракетную опасность Гладков: ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Горожанам, которые находятся дома, порекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спрятаться в коридоре, ванной или туалете. Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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Силы противоздушной обороны ранее сбили 16 целей над Белгородом и Белгородским районом. После воздушной атаки со стороны ВСУ в городе выбило окна в 26 квартирах 12 многоэтажек.

По данным Минобороны, три беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью 27 марта.