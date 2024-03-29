29 марта 2024, 02:54
В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Горожанам, которые находятся дома, порекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спрятаться в коридоре, ванной или туалете. Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.
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Силы противоздушной обороны ранее сбили 16 целей над Белгородом и Белгородским районом. После воздушной атаки со стороны ВСУ в городе выбило окна в 26 квартирах 12 многоэтажек.
По данным Минобороны, три беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью 27 марта.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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