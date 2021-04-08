Водитель Mercedes сбил ребенка на пешеходном переходе на Рублевке

Водитель Mercedes на Рублевском шоссе сбил шестилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Заведено уголовное дело.

ЧП произошло вечером 7 апреля. Ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе вместе с бабушкой примерно в 22:00, когда на них наехал автомобилист, рассказали в Следственном комитете. За рулем находился 36-летний мужчина.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, рассказали в прокуратуре. В ведомстве отметили, что взяли на контроль расследование уголовного дела.

В среду, 7 апреля, блогеру Эдварду Билу, устроившему серьезное ДТП в центре Москвы, предъявили обвинение. Следствие назначит все необходимые экспертизы. При этом адвокат женщины, пострадавшей в ДТП с пранкером, сообщил «360», что не в курсе о предъявленном блогеру обвинении.