Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о массовом ДТП с его участием, которое произошло в центре Москвы. Следствие назначит пранкеру психиатрическую экспертизу, чтобы определить, понимал ли он, что совершает преступление.

Эдвард Бил проходит по делу о ДТП, которое произошло на Садовом кольце в Москве 1 апреля. Блогер, управлявший спорткаром Audi RS6, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачам удалось спасти ее жизнь. Во вторник она вышла из комы. Ее адвокат Андрей Князев рассказал «360», что жена блогера предлагала им компенсировать ущерб, и сейчас ведутся переговоры. Всего в ДТП попало пять машин. Адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы Екатерины Маничкиной, также пострадавшей в аварии, ранее заявила «360», что будет добиваться максимально жесткого наказания для блогера.

Суд решил не арестовывать Била, но наложил некоторые ограничения. Блогеру запретили покидать дом, водить автомобиль, пользоваться телефоном и интернетом. Сотрудники ФСИН надели на ногу Била электронный браслет, чтобы отслеживать его передвижения.