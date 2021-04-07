Адвокат потерпевшей в ДТП с Эдвардом Билом не в курсе предъявленного обвинения

Адвокат женщины, пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом, Андрей Князев сообщил «360», что лично не в курсе о предъявленном блогеру обвинении. Но допустил, что такое запросто могло произойти. Он также добавил, что в уголовных делах всегда назначают психиатрическую экспертизу.

«Нас следователь ни о чем не уведомлял. Нам об этом ничего неизвестно. Следователь нам предоставлять не обязан эти сведения. Мы, конечно, запросим. По идее, ему должны были обвинения предъявить. У следствия на это по закону 10 дней. Вполне возможно, что сегодня ему обвинение и предъявлено. Возможно, и экспертиза какая-то назначена. Это нормальная практика. Так это или не так — вопрос к стороне защиты», — рассказал адвокат.

Он еще раз уточнил, что пока не владеет точной информацией по этой ситуации.

«По любому уголовному делу следователь обязан провести обвиняемому, подозреваемому экспертизу психиатрическую. А также поставить ряд вопросов, в каком он состоянии находился», — объяснил Князев.

По данным РИА «Новости» блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о массовом ДТП с его участием, которое произошло в центре Москвы. Кроме того, следствие намерено назначить необходимые экспертизы.

Всего в ДТП 1 апреля попало пять машин. Женщина, находившаяся за рулем одной из них, была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.