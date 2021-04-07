Эдвард Бил может избежать уголовного наказания. Психиатрическая экспертиза способна на многое

Блогеру Эдварду Билу, устроившему серьезное ДТП в центре Москвы, в среду предъявили обвинение. Теперь ему придется участвовать в качестве обвиняемого во всех экспертизах, проводимых следственными органами. По данным Telegram-канала Life Shot, Била могут отправить на психиатрическую экспертизу. Что это значит и для чего делается?

Авария на Садовом

1 апреля пранкер Эдвард Бил на спорткаре Audi на огромной скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца и протаранил автомобиль Volkswagen, за рулем которого находилась москвичка Мария Артемова. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в одну из больниц. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь. За это время пострадавшая впала в кому и вышла из нее. Артемовой предстоит еще масса операций, многие из которых дорогостоящие.

Сначала Эдвард Бил был лишь фигурантом уголовного дела, но не подозреваемым. Решением суда его отпустили, не поместив в СИЗО. На его действия наложили некоторые ограничения. Например, блогеру запретили гулять в поздние часы, пользоваться телефоном и интернетом. Сейчас он находится в своей квартире, но на ноге у него электронный браслет.

В среду, 7 апреля, Билу официально выдвинули обвинение в произошедшем. Теперь следствие будет проводить разные экспертизы, по данным Telegram-канала Life Shot, в том числе и психиатрическую, чтобы установить, отдавал ли водитель отчет своим действиям.

Есть ли отклонения?

Адвокат потерпевшей стороны Андрей Князев заявил «360», что следователь не уведомил его о предъявлении обвинения, но он и не был обязан это делать. По закону у следователей есть на предъявление обвинения 10 дней.

Что касается психиатрической экспертизы, то ее, уточнил Князев, обязаны проводить для каждого подозреваемого или обвиняемого.

«По любому уголовному делу следователь обязан провести обвиняемому, подозреваемому экспертизу психиатрическую. А также поставить ряд вопросов, в каком он состоянии находился», — объяснил Князев.

Это ход стороны защиты?

Есть ли шанс у Била избежать уголовного наказания в случае, если его признают виновным? Оказывается, такая возможность действительно есть. Адвокат из Адвокатской палаты Москвы Джасур Абдуллаев объяснил «360», что в случае, если комиссия признает обвиняемого невменяемым, его освобождают от уголовной ответственности.

По мнению адвоката, это может быть хитрым ходом стороны защиты.

«Скорее всего, он совместно с защитниками заявил, что ничего не знал, не понимал или какие-то иные обстоятельства были, которые могут посеять сомнения в его вменяемости. Поэтому, видимо, чтобы подстраховаться и исключить этот момент, орган следствия решил провести экспертизу. И вообще, если выясняется, что человек невменяем, он освобождается от уголовной ответственности, поэтому это важно выяснить по определенным категориям дел», — подчеркнул Абдуллаев.

По словам собеседника «360», судебно-психиатрическая экспертиза проводится в случаях, когда есть какие-то основания считать, что человек может быть невменяемым либо страдать какими-то расстройствами, которые лишали его возможности понимать, что он совершает. На такой комиссии присутствуют несколько экспертов: психиатры, психологи, могут быть и наркологи. После беседы с подозреваемым специалисты решают, есть ли у него психические расстройства и нужно ли его лечить.

«Чаще всего люди оказываются вменяемыми, в редких случаях — невменяемыми. И иногда выявляется, что они страдают расстройствами, но в целом эти расстройства не влияют на их вменяемость. Например, что-то, что делает человека чрезмерно эмоциональным, или бывает легкая умственная отсталость, но в целом человек все понимает», — заключил Абдуллаев.