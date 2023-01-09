Происшествия 09 января 2023, 20:26 Власти Очакова сообщили о взрывах в городе Взрывы прогремели в Очакове Николаевской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Очакове прогремели взрывы, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Жителей призвали закрыть окна и приготовиться к ночлегу.

«В городе раздаются взрывы», — рассказали в мэрии Очакова.

Реклама

Российские военные начала наносить массированные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины после взрывов на Крымском мосту. Премьер-министр страны в ноябре заявил, что в результате действий ВС России из строя вышла половина энергетической системы республики.

Реклама

О серьезности повреждений не раз сообщали в компании «Укрэнерго». Во всех областях страны пришлось прибегать к отключениям электричества, а из-за наступления холодов украинцев попросили экономить, чтобы не остаться без света.

«Уровень повреждений беспрецедентный «, — заявлял глава правления компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий.

По его словам, на восстановление разрушенных ракетными ударами объектов могут понадобиться годы. Он уточнил, что резервные системы помогают справиться с дефицитом в моменте, но не решают сложившуюся проблему.