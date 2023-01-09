09 января 2023, 20:26
Власти Очакова сообщили о взрывах в городе
Взрывы прогремели в Очакове Николаевской области
В Очакове прогремели взрывы, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Жителей призвали закрыть окна и приготовиться к ночлегу.
«В городе раздаются взрывы», — рассказали в мэрии Очакова.
Реклама
Российские военные начала наносить массированные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины после взрывов на Крымском мосту. Премьер-министр страны в ноябре заявил, что в результате действий ВС России из строя вышла половина энергетической системы республики.
Реклама
О серьезности повреждений не раз сообщали в компании «Укрэнерго». Во всех областях страны пришлось прибегать к отключениям электричества, а из-за наступления холодов украинцев попросили экономить, чтобы не остаться без света.
«Уровень повреждений беспрецедентный «, — заявлял глава правления компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий.
По его словам, на восстановление разрушенных ракетными ударами объектов могут понадобиться годы. Он уточнил, что резервные системы помогают справиться с дефицитом в моменте, но не решают сложившуюся проблему.
Взрывы
Украина
Очаков
Реклама
Реклама