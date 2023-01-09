Мир 09 января 2023, 12:56 Жителей Украины призвали экономить электроэнергию из-за роста потребления «Укрэнерго» предупредило о возможных отключениях света из-за похолодания РИА «Новости»

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Потребление электроэнергии на Украине резко возросло из-за похолодания, сообщили в компании «Укрэнерго». Жителей страны предупредили о возможных аварийных отключениях света, а также призвали экономить электричество.

В компании отметили, что по состоянию на утро 9 января на Украине увеличилось потребление электроэнергии. Это связали со снижением температуры и началом рабочей недели на промышленных предприятиях страны. Из-за этого во всех областях ввели лимиты потребления. Они будут действовать до конца суток. Превышение этих лимитов приведет к началу экстренных отключений.

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«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию с умом, используйте энергоемкие приборы поочередно. Это снижает нагрузку на энергосистему и уменьшает необходимость применения ограничений», — обратились к жителям страны специалисты «Укрэнерго».

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Восстановление энергетической системы страны может занять несколько лет, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, Украина все тяжелее переносит каждый новый удар по объектам критической инфраструктуры.