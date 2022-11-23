Мир 23 ноября 2022, 08:33 Зеленский заявил о четырех тысячах «пунктов несокрушимости» на Украине Президент Украины Зеленский: более 4 тысяч «пунктов несокрушимости» развернули в стране Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Более четырех тысяч пунктов оказания базовых услуг людям развернули на территории Украины. Они понадобятся в случае длительных отключений электроэнергии, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей — „пункты несокрушимости“. По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше», — написал Зеленский.

Реклама

Пункты будут работать в круглосуточном режиме, они бесплатны, в них будет свет, вода, интернет, мобильная связь. Их развернут при всех районных и областных администрациях, зданиях МЧС и школах. Украинцы смогут в этих точках узнать, где находится ближайшее отделение банка, АЗС, магазин и аптека.

Реклама

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что около половины энергетической системы страны вышла из строя после ракетных ударов. Об этом написало РИА «Новости».