Мир 01 января 2023, 14:00 Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения — Укрэнерго Правление «Укрэнерго»: восстановление энергосистемы Украины может занять годы Unsplash

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Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, ее восстановление может занять годы. Об этом заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире единого новостного телемарафона.

Он уточнил, что речь не только о подстанциях компании, но и об электростанциях, в частности тепловых, гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях.

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По его словам, резервные мощности способствуют снижению дефицита в системе, однако это оборудование не так надежно и не рассчитано на долговременную работу, так что система переносит каждый новый удар по инфраструктуре все тяжелее.

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