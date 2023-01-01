01 января 2023, 14:00
Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения — Укрэнерго
Правление «Укрэнерго»: восстановление энергосистемы Украины может занять годы
Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, ее восстановление может занять годы. Об этом заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире единого новостного телемарафона.
Он уточнил, что речь не только о подстанциях компании, но и об электростанциях, в частности тепловых, гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях.«Уровень повреждений беспрецедентный. <…> Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена», — констатировал Кудрицкий.
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По его словам, резервные мощности способствуют снижению дефицита в системе, однако это оборудование не так надежно и не рассчитано на долговременную работу, так что система переносит каждый новый удар по инфраструктуре все тяжелее.В Telegram-канале «Укрэнерго» отмечается, что прошедшие сутки были сложными для энергетиков из-за массированной ракетной атаки, однако они делают все возможное для того, чтобы украинцы в новогодние праздники не лишались электричества. Потребителям предоставили дополнительные объемы электроэнергии «благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности».
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Электричество
Украина
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