Власти Новой Каховки заявили о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 07:28 Власти Новой Каховки заявили о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ Глава округа Леонтьев: Новую Каховку ежедневно обстреливают уже 5 месяцев

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В последние пять месяцев ВСУ обстреливают Новую Каховку в Херсонской области ежедневно. Об этом рассказал глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.

Вооруженные силы Украины ежедневно на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новую Каховку, расположенный в Херсонской области, сообщил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.

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«Не было ни одного дня за последние пять месяцев, когда украинские ракеты не прилетали на территорию Новой Каховки. Всегда они были направлены на дамбу в основном или на прочие объекты инфраструктуры», — процитировал его ТАСС.

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По его словам, суточный максимум на данный момент — более 120 ракет, в том числе 74 американские ракеты HIMARS.

Накануне утром ВСУ вновь нанесли удар в сторону Каховской ГЭС. Местные власти сообщили о сохранении риска техногенной катастрофы. Если шлюзы гидроэлектростанции окажутся подорваны, на некоторых территориях Херсонской области вода может подняться на метр, а то и на полтора. Устойчивость домов окажется под угрозой.

Жителей региона 19 октября стали организованно перемещать на левобережье Днепра и в другие субъекты России.