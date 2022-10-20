Власти Новой Каховки сообщили об очередной ракетной атаке ВСУ | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 11:37 Власти Новой Каховки сообщили об очередной ракетной атаке ВСУ Глава Каховского района Леонтьев: ВСУ вновь наносят удары в районе ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики снова нанесли ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области. Основной объект для ударов — Каховская ГЭС. Об этом рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия-24».

«Буквально 10 минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один объект, который подвергается постоянно этим атакам в течение уже более чем пяти месяцев ежедневно и многократно, — это Каховская электростанция», — сказал он.

Реклама

До этого Леонтьев заявил, что ВСУ могут запустить морские мины по течению Днепра, чтобы подорвать ГЭС. Информация об этом поступала еще в марте-апреле.

Реклама

До этого представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ пытались высадить десант на берег Каховского водохранилища для захвата территории Запорожской АЭС. Десант был уничтожен российскими войсками, были ликвидированы 90 украинских военных и 14 лодок.