ВСУ продолжили обстрел Каховской ГЭС | 360°

20 октября 2022, 11:31
ВСУ продолжили обстрел Каховской ГЭС
Представитель ВГА Новой Каховки Агаев: ВСУ продолжили обстрел Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины по-прежнему обстреливают Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Объект можно получить серьезные разрушения, сохраняется риск техногенной катастрофы. Такое заявление в эфире Первого канала сделал представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Херсонской области Руслан Агаев.
По его словам, атаки идут ежедневно.
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«Чтобы прошел день или сутки, и не было обстрелов именно по ГЭС, — такого у нас люди не помнят. <…> Риски разрушения, конечно, всегда есть, туда же не камнями бросают, поймите», — сказал он.
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Агаев напомнил, что ВСУ «бьют HIMARS» (из РСЗО HIMARS — прим. ред.) для разрушения дамбы и создания техногенной катастрофы.
Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев добавил, что ракетные удары нанесены и по самой Новой Каховке
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины пытались высадить десант на берег Каховского водохранилища для захвата территории Запорожской АЭС.
ВСУ
Каховская ГЭС
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