03 августа 2023, 08:56
«Пострадавших и разрушений нет». Минобороны России — о сбитых над Калужской областью БПЛА
Минобороны России: над Калужской областью сбили 6 беспилотников
Средствами ПВО над территорией Калужской области сбили шесть беспилотников, которые предназначались для совершения теракта. Никто не пострадал, сообщило Минобороны России.
Киевский режим, по информации ведомства, попытался устроить теракт ночью 3 августа. Над территорией Калужской области сбили шесть дронов.
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«Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сообщили военные.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотники пролетали через регион. Их перехватили на юго-западе.
Армия Украины за последние 15 месяцев приняла на вооружение более 30 моделей БПЛА, в том числе ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы. Собственные дроны, по информации Минобороны страны, не производили — только собирали из импортных комплектующих.
Беспилотники
Минобороны РФ
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