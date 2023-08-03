Важное 03 августа 2023, 08:56 «Пострадавших и разрушений нет». Минобороны России — о сбитых над Калужской областью БПЛА Минобороны России: над Калужской областью сбили 6 беспилотников Unsplash

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Средствами ПВО над территорией Калужской области сбили шесть беспилотников, которые предназначались для совершения теракта. Никто не пострадал, сообщило Минобороны России.

Киевский режим, по информации ведомства, попытался устроить теракт ночью 3 августа. Над территорией Калужской области сбили шесть дронов.

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«Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сообщили военные.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотники пролетали через регион. Их перехватили на юго-западе.

Армия Украины за последние 15 месяцев приняла на вооружение более 30 моделей БПЛА, в том числе ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы. Собственные дроны, по информации Минобороны страны, не производили — только собирали из импортных комплектующих.