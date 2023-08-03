Происшествия 03 августа 2023, 11:12 Седьмой беспилотник сбила ПВО на юго-западе Калужской области Губернатор Шапша: ПВО сбила седьмой беспилотник на юго-западе Калужской области РИА «Новости»

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Система ПВО обнаружила и сбила на юго-западе Калужской области еще один беспилотник. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша. Это уже седьмой по счету сбитый БПЛА в регионе 3 августа.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — подчеркнул глава области.

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Ранее Шапша сообщил о том, что минувшей ночью при попытке пролета через Калужскую область силы противовоздушной обороны на юго-западе региона сбили шесть беспилотников. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

«На месте работают оперативные службы», — добавил Шапша.

В Минобороны указали, что сбитые ночью над областью беспилотники предназначались для совершения теракта. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — добавили в ведомстве.