Происшествия 04 августа 2023, 04:15 Жители Феодосии сообщили в работе ПВО — СМИ Mash: система ПВО сработала в Феодосии Unsplash

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Жители Феодосии сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны над городом. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Как уточнили авторы публикации, пока официальной информации о ситуации в крымском городе нет. Местные жители заявили о работе системы ПВО.

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Также о звуках взрывов в городе сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, в Феодосии российские силы сбивают вражеские беспилотники.

Ранее о дронах сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он заявлял, что через территорию региона пытались пролететь шесть беспилотников. Все БПЛА сбила российская система ПВО.