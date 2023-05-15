Происшествия 15 мая 2023, 09:48 Власти Ясиноватой показали масштабы последнего мощного обстрела ВСУ Глава администрации Шевченко: из-за обстрела Ясиноватой погиб один человек

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Утренний обстрел Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины унес жизнь одного человека. Еще один житель пострадал, сообщил в своем Telegram-канале руководитель городской администрации Дмитрий Шевченко.

«Повреждения получили несколько многоквартирных домов. По предварительной информации, один человек погиб, один ранен», — написал он.

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Дмитрий Шевченко показал последствия обстрела и предупредил, что из-за больших масштабов разрушений жителям Ясиноватой выдадут брезент, пленку и ориентированно-стружечные плиты. Ими временно закроют тепловые контуры в домах.

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Город атаковали в 06:50 из населенного пункта Ласточкино. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.

Украинские военные возобновили удары по Донецку. После полуночи они устроили не меньше 13 обстрелов. В предыдущий день прогремели четыре громких взрыва от сработавшей системы ПВО. При обстреле погиб мужчина, больше 10 сотрудников МЧС попали в больницу с подозрением на контузию.