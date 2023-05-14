14 мая 2023, 18:33
После обстрела Донецка в больницу попали 11 спасателей МЧС ДНР
МЧС ДНР: 11 спасателей попали в больницу после обстрела Донецка
ВСУ в очередной раз открыли огонь по столице ДНР. Под обстрел попали сотрудники МЧС республики. В больницы с подозрением на контузию попали 11 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время обстрела пожарно-спасательное отделение и штабной автомобиль находились на улице Степной в Куйбышевском районе Донецка.
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«Личный состав вернулся в подразделение, но по прибытии 11 человек пожаловались на ухудшение самочувствия», — уточнили в ведомстве.
Спасателей доставили в больницу с подозрением на контузию. Жизни сотрудников ничто не угрожает, подчеркнули в МЧС.
Повреждения получили две единицы техники.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что при обстреле Куйбышевского района ранения получила также 44-летняя женщина.
«Мужчина 1954 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — заключил он.
ДНР
Донецк
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