Происшествия 14 мая 2023, 16:57 Мужчина погиб в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск Мэр Кулемзин: мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Мирный житель погиб в Донецке из-за обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«Мужчина 1954 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — сказал мэр.

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Он отметил, что мирную жительницу 1978 года рождения в результате обстрела ранили.

ВСУ в 16:30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

«Зафиксировали обстрел: населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО», — уточнили в представительстве.

Меньше чем через 20 минут боевики повторили залп, в столице ДНР разорвался еще один снаряд.

Украинские боевики в ночь на воскресенье и утром нанесли удар по Донецку и Ясиноватой со стороны населенных пунктов Максимильяновка и Ласточкино.