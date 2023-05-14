14 мая 2023, 16:57
Мужчина погиб в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск
Мэр Кулемзин: мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела ВСУ
Мирный житель погиб в Донецке из-за обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«Мужчина 1954 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — сказал мэр.
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Он отметил, что мирную жительницу 1978 года рождения в результате обстрела ранили.
ВСУ в 16:30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.
«Зафиксировали обстрел: населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО», — уточнили в представительстве.
Меньше чем через 20 минут боевики повторили залп, в столице ДНР разорвался еще один снаряд.
Украинские боевики в ночь на воскресенье и утром нанесли удар по Донецку и Ясиноватой со стороны населенных пунктов Максимильяновка и Ласточкино.
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