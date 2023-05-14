Происшествия 14 мая 2023, 14:21 Четыре мощных взрыва прогремели в Донецке ТАСС: в Донецке прогремели четыре мощных взрыва РИА «Новости»

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Четыре громких взрыва прогремели в Донецке днем в воскресенье. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.

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«Источник в силовых структурах сообщил, что украинские войска проводят обстрелы. Наиболее интенсивные попадания в западной части города, в частном секторе Петровского района», — уточнило агентство.

Совместный центр контроля и координации огня ДНР в Telegram-канале сообщил, что в Петровском районе зафиксировали прилет шести снарядов ВСУ калибра 155 миллиметров. Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Курахово.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что под обстрел ВСУ также попал Куйбышевский район, взрывы повредили два частных дома на улице Степной. СЦКК ДНР уточнил, что националисты выпустили по району пять снарядов калибра 155 миллиметров.