Происшествия 08 июня 2023, 21:21 Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения жилья Власти Херсонской области: ущерб от разрушения жилья будет не менее 1,5 миллиарда рублей Соцсети

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Сумма ущерба от разрушения жилого фонда после неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, которое произошло в следствии удара ВСУ по ГЭС, превысит 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации предстоит только после полного схода воды.

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«Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей», — написал Сальдо.

Украинские военные вели огонь по Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня. После случившегося в Херсонской области подтопило около 15 тысяч домовладений.

Удар по Каховской ГЭС президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима. Как подчеркнул гава государства, действия украинских властей привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Ранее Сальдо сообщил, что количество погибших в Херсонской области выросло до семи. По его словам, из затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировали пять тысяч человек, из них 178 детей. Около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.