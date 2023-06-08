Происшествия 08 июня 2023, 20:57 Число погибших в Херсонской области увеличилось до семи Власти Херсонской области: число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС достигло семи РИА «Новости»

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Количество погибших в Херсонской области, где в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС затопило несколько десятков населенных пунктов, выросло до семи. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

«К сожалению, есть погибшие — семь человек. В том числе два мирных жителя погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани», — написал он.

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По словам Сальдо, в настоящее время из затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировали пять тысяч человек, из них 178 детей. В пунктах временного размещения находятся около тысячи человек.

Украина вела огонь по Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня. После случившегося в Херсонской области подтопило около 15 тысяч домовладений.

Президент России Владимир Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима. Глава государства подчеркнул, что действия украинских властей привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.