Происшествия 06 июня 2023, 11:46 Власти Херсонщины назвали скрытую цель удара по Каховской ГЭС Врио губернатора Сальдо: по Каховской ГЭС ударили, чтобы скрыть провал контрнаступления РИА «Новости»

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Удар по Каховской ГЭС спровоцировал сброс некритичного объема воды, масштабной эвакуации не потребуется. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины устроили атаку, чтобы отвлечь внимание от своих неудач.

По его словам, украинские войска нанесли по Каховской ГЭС ракетный удар. Потоки воды смыли поля вдоль берега Днепра, повлияли на работу гражданской инфраструктуры. Однако последствия не такие серьезные: разрушения привели к стоку большого, но не критичного объема воды. Большинство жителей останутся на своих местах, а военные продолжат защищать левобережье.

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«Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от ужасных неудач в так называемом „контрнаступлении“», — заявил глава региона.

Представитель экстренных служб Херсонской области заявил журналистам, что ВСУ могли нанести удар при помощи РСЗО «Ольха». Рухнула половина пролетов, задвижки и надводные сооружения. Очевидцы заявили, что дамба полностью ушла под воду.