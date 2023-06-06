Происшествия 06 июня 2023, 08:43 Удар по Каховской ГЭС могли нанести из РСЗО «Ольха» ТАСС: по Каховской ГЭС могли ударить из РСЗО «Ольха» РИА «Новости»

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По Каховской ГЭС могли нанести удар из реактивной системы залпового огня «Ольха». Такое предположение высказал в комментарии ТАСС представитель экстренных служб региона.

«Удар, предположительно, наносился из РСЗО „Ольха“ (РС-2)», — сказал собеседник агентства.

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Атака по ГЭС привела к разрушению задвижек и сбросу воды ниже по течению. В зону подтопления могут попасть около 80 населенных пунктов. По последним данным, повреждения получили 11 из 28 пролетов станции.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что подтопленными могут оказаться порядка 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Он обратил внимание, что сама дамба ГЭС в результате обстрела не пострадала.

По данным главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, населению в прибрежных районах ничего не угрожает. Людей готовы эвакуировать, для этого подготовили автобусы.