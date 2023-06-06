Происшествия 06 июня 2023, 11:29 «Сравнялась в один уровень с Каховским морем». Очевидцы показали затопленную дамбу Каховской ГЭС Readovka: дамба Каховской ГЭС полностью ушла под воду

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После ударов по Каховской ГЭС дамба полностью ушла под воду. Видео одного из очевидцев из Херсонской области показало издание Readovka.

Мужчина снял ролик на берегу Днепра. Над водой показалась небольшая конструкция — предположительно, часть разрушенной дамбы. Автор видео заявил, что она полностью погрузилась в реку.

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«ГЭС просто нет. Сравнялась в один уровень с Каховским морем», — сказал он.

Уровень воды в Днепре поднялся более чем на 10 метров. Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что она спадет в течение 72 часов.

Прорыв задвижки, по его словам, произошел после ночной атаки Вооруженных сил Украины по Каховской ГЭС. Рухнула половина пролетов, все надводные сооружения. Жителей прибрежных населенных пунктов, в том числе поселка городского типа Днепряны и села Корсунки, решили эвакуировать.