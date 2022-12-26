Эксклюзив 26 декабря 2022, 10:34 Владельца сгоревшего соцприюта в Кемерове отправили в изолятор Райсуд Кемерова арестовал организатора сгоревшего приюта Смирнова до 24 февраля

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Организатора социального приюта, при пожаре в котором погибли 22 человека, арестовали на два месяца. Такую меру пресечения ему избрал Центральный районный суд, сообщил корреспондент «360».

Заседание прошло утром 26 декабря. Андрея Смирнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц. Он полностью признал свою вину. Судья отправил мужчину под арест до 24 февраля 2023 года.

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Следователи выяснили, что подсудимый снял частный дом и устроил в нем приют для людей в сложной жизненной ситуации. Из-за неправильного использования угольного котла, который, по словам постояльцев, сломался, ночью 24 декабря в нем начался пожар. Погибли 22 человека, еще шесть оказались в больнице — врачи назвали их состояние тяжелым.

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Кроме того, правоохранители задержали пожарного инспектора и обвинили его в халатности. Мужчина участвовал в проверке приюта зимой этого года.