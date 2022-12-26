Происшествия 26 декабря 2022, 08:51 Организатор сгоревшего приюта для пожилых людей в Кемерове признал вину в смерти 22 человек Организатор сгоревшего приюта в Кемерове признал вину в возникновении пожара РИА «Новости»

Читать 360tv в

Организатор приюта для пожилых людей в Кемерове, при воспламенении которого заживо сгорели 22 человека включая обездвиженных постояльцев преклонного возраста, полностью признал свою вину. Об этом сообщили представитель местных следственных органов во время суда. Его процитировал ТАСС.

«Ему предъявлено обвинение, предусмотренное частью третьей статьи 238 УК РФ», — сообщил следователь.

Реклама

Этот нормативный акт предусматривает наказание за оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности. Представитель следственных органов отметил, что организатора приюта уже допросили. Тот признал себя виновным в предъявленном ему обвинении.

Реклама

Возгорание в доме престарелых в Кемерове произошло в ночь на 24 декабря. По версии следствия, к пожару привела халатность организатора приюта. Незадолго до происшествия ему рассказывали, что источник тепла в приюте — угольный котел — работает неисправно. Однако организатор дома престарелых не стал заниматься этой проблемой.