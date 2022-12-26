Эксклюзив 26 декабря 2022, 09:15 Владелец нелегального дома престарелых в Кемерове признал вину в пожаре Организатор сгоревшего приюта в Кемерове Смирнов полностью признал вину

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Центральный районный суд Кемерова изберет меру пресечения организатора социального приюта в Кемерове, где 24 декабря случился пожар и погибли 22 человека. На заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

Андрея Смирнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Он признал свою вину полностью, следователь ходатайствовал об аресте.

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Подсудимый снял частный дом и устроил в нем приют для временного проживания людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, рассказали в Следственном управлении СКР по Кемеровской области — Кузбассу. Проверка показала, что заведение работало без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности. Дом отапливали при помощи угольного котла, и за день до пожара постояльцы пожаловались на то, что он перестал работать. Владелец приюта ничего не предпринял, и ночью разгорелся огонь. Погибли 22 человека, еще шестерых госпитализировали в тяжелом состоянии.

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На суде следователь заявил, что причиной пожара могло стать неправильное использование котла, рассказал ТАСС. Сотрудник не закрыл его крышку и довел температуру, несмотря на указания начальства, до +80 градусов. По делу также задержали пожарного инспектора Романа Плета, который участвовал в прокурорской проверке. Его обвинили в халатности.

Местные жители задолго до пожара жаловались на приют, который работал на Таврической улице. Его открыл пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов. По словам бывшей сотрудницы, он отнимал у постояльцев документы и держал их в условиях антисанитарии.