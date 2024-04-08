Эксклюзив 08 апреля 2024, 19:42 «Вибрация была всегда». Водители Вязьмы заявили о проблемном участке рухнувшего моста Очевидцы ЧП с мостом в Вязьме заявили, что он рухнул после въезда большегруза Телеканал «360»

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Расположенный в Вязьме Панинский путепровод разрушился после въезда большегрузной машины. Об этом «360» рассказал один из очевидцев происшествия.

Он добавил, что экстренные службы прибыли на место очень оперативно.

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«КамАЗ по нему проехал — и все. А потом пожарные и скорые прибыли на место достаточно оперативно. Легковушка еще была, старая иномарка», — заявил очевидец.

Жительница Вязьмы Елена в комментарии «360» отметила, что у моста был проблемный участок. Когда на путепроводе скапливалась пробка, он начинал вибрировать.

«Когда проезжаешь любой мост, есть такие ощущения. А тут в одном месте вибрация была всегда», — подчеркнула собеседница «360».

В пресс-службе смоленского главка МЧС сообщили, что в момент обрушения на мосту находилась грузовая и легковая машины. В салоне иномарки были два человека, один из которых получил смертельные травмы.

В региональном Минздраве уточнили, что в Вяземскую центральную городскую больницу доставили пять пострадавших, среди которых 14-летний ребенок. Врачи при осмотре диагностировали у всех множественные травмы.

По требованию губернатора региона Василия Анохина, в медицинское учреждение направили дополнительные бригады врачей.

Смоленские следователи после обрушения путепровода завели уголовное дело. В рамках расследования они установят все причины происшествия.