Происшествия 08 апреля 2024, 19:30 Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении моста в Вязьме Минздрав: у пострадавших при обрушении моста в Вязьме множественные травмы РИА «Новости»

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Состояние пяти пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме Смоленской области оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В Вяземскую ЦРБ доставили пять пострадавших, среди них 14-летний ребенок. У всех множественные травмы», — отметили в ведомстве.

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На месте обрушения моста работали шесть бригад скорой медицинской помощи.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил направить специализированные бригады врачей. В их состав вошли хирурги, нейрохирурги и анестезиологи-реаниматологи. С пострадавшими и членами их семей также будут работать психологи.

В понедельник, 8 апреля, обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в Вязьме. По последним данным, пострадали пять человек и погибла одна женщина. Следователи возбудили уголовное дело.