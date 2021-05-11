Вход во все школы Казани ограничили после стрельбы

Власти Казани закрыли все школы в городе после стрельбы в одной из них. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены, дано соответствующее распоряжение», — приводит агентство текст сообщения.

11 мая в одной из казанских школ произошла стрельба. По предварительным данным, школу атаковали два стрелка, одного из которых задержали, а второго ликвидировали. В здании прогремел взрыв. На месте ЧП сейчас находятся руководитель Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения региона Марат Садыков и глава прокуратуры республики Илдус Нафиков.

Источник в экстренных службах сообщил РИА «Новости», что во время стрельбы погибли 11 человек. В школе сейчас работают полицейские, спасатели, медики и сотрудники спецслужб.