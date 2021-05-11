Второго стрелка из гимназии №175 ликвидировали в здании школы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным РЕН ТВ, вооруженный мужчина отказался сдаться правоохранителям. Он находился на четвертом этаже и удерживал заложников. По предварительным данным, его застрелили ответным огнем.

Первый стрелок был задержан ранее. Им оказался бывший выпускник школы №175. Сейчас он учится в колледже на IT-специалиста.

По данным РИА «Новости», число погибших увеличилось до 11 человек. Источник ТАСС сообщил о 32 пострадавших. Ученики и сотрудники учебного заведения эвакуированы. На месте работают полиция, спецслужбы, МЧС, бригады скорой помощи. На место происшествия приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.

После стрельбы в казанской школе, которая произошла утром 11 мая, заведено уголовное дело, сообщило РИА «Новости». Во время стрельбы в здании также прогремел взрыв.