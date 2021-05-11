Взрыв прогремел в школе в Казани после стрельбы

В казанской школе прогремел взрыв, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным источника «Интерфакса», до этого один из учеников пришел в школу с оружием и устроил стрельбу.

«Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — цитирует «Интерфакс» собеседника. В прокуратуре региона заявили, что на место ЧП выехал глава надзорного ведомства Татарстана Илдус Нафиков.

По предварительным данным, стрелка задержали, из школы эвакуируют детей.

В Минздраве Татарстана рассказали, что туда отправили 21 бригаду скорой медицинской помощи. На место происшествия уже приехал министр здравоохранения региона Марат Садыков. Более подробной информации о случившемся пока нет. В школе корреспонденту ТАСС подтвердили факт стрельбы, однако детали не уточнили.