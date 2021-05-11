Глава Татарстана выехал в казанскую школу, где произошла стрельба

В казанскую школу, где произошла стрельба, выехал глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя его пресс-службы Лилию Галимову.

«Президент выехал на место», — рассказала собеседница агентства без подробностей.

11 мая СМИ сообщили о стрельбе и взрыве в казанской школе. На месте ЧП уже находятся министр здравоохранения региона Марат Садыков и глава прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков. В школу приехала 21 бригада скорой помощи.

По предварительным данным, погибли девять человек. Ранее было известно о семи погибших: шести учениках и учителе. СМИ пишут, что стрелков было двое. Одного из них, по сообщению источников, задержали, а другого заблокировали в здании. Информации о мотивах нападения на школу пока нет. Школьников и педагогов уже эвакуировали. На месте ЧП работают полицейские, спасатели, медики и сотрудники спецслужб.