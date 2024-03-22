Эксклюзив 22 марта 2024, 21:52 Вертолет пошел на забор воды для тушения Crocus City Hall Источник «360»: медики приземлились на месте ЧП в Crocus City Hall

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Вертолет пошел на забор воды для тушения Crocus City Hall. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, на месте ЧП приземлились медики.

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ФСБ сообщила, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с ЧП в Crocus City Hall. Ведомство подтвердило, что в результате стрельбы и пожара есть раненые и погибшие.

Столичный мэр Сергей Собянин распорядился оказать помощь пострадавшим по время ЧП. На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стрельба в Crocus City Hall произошла 22 марта на концерте группы «Пикник». Люди бежали в панке с места случившегося.