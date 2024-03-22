22 марта 2024, 21:45
«Есть погибшие и пострадавшие». ФСБ сообщила о ситуации в Crocus City Hall
ФСБ: в результате нападения на Crocus City Hall возник пожар, есть пострадавшие
Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в Crocus City Hall, сообщили в пресс-службе ФСБ.
По информации ведомства, в результате стрельбы и возникшего пожара есть погибшие и пострадавшие.
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время случившегося в Crocus City Hall. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место ЧП.
Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.
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ФСБ
Стрельба в Crocus City Hall
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