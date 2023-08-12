Происшествия 12 августа 2023, 16:31 Варварские атаки на Крымский мост не останутся без ответа — Захарова Представитель МИД Захарова: Россия ответит на попытки удара по Крымскому мосту Телеканал «360»

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Атакам ВСУ на Крым и Крымский мост не может быть оправдания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала удары «варварскими акциями» и пообещала, что страна ответит на них.

«Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — подчеркнула дипломат.

Она указала на то, что даже «массированная» помощь Запада не помогает ВСУ изменить ситуацию на фронте, поэтому они прибегают к «недостойным террористическим методам», пытаясь отыграться на гражданской инфраструктуре и мирных жителях. МИД «решительно осуждает» эти террористические атаки, подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что Крымский мост — объект исключительно гражданской инфраструктуры, при этом с осени 2022 года украинские боевики уже не раз пытались атаковать его.

ВСУ сегодня дважды попытались ударить по Крымскому мосту, оба раза — зенитной управляемой ракетой из комплекса С-200. Сработала система ПВО, никто не пострадал, разрушений нет.

А ночью российские силы отбили атаки 20 украинских беспилотников на Крым.