Эксклюзив 12 августа 2023, 15:16 Крымский мост вновь попытались атаковать Видео «360»: в Керчи сработала система ПВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Движение по Крымскому мосту перекрыли, сработала система противовоздушной обороны. Источник «360» рассказал о громких звуках в районе Керченского пролива.

Об уже втором за день перекрытии моста сообщил и оперативный канал о ситуации на этом объекте. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями работников транспортной безопасности.

Реклама

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале информировал, что над Керченским проливом сбили еще одну ракету ВСУ. Он поблагодарил войска противовоздушной обороны «за высокий профессионализм и бдительность».

Меньше чем за два часа до этого украинские боевики уже пытались ударить по Крымскому мосту, выпустив зенитную управляемую ракету из комплекса С-200. Снаряд обнаружила и перехватила система противовоздушной обороны, никто не пострадал. Движение автомобилей по мосту временно перекрывали, затем возобновили.