12 августа 2023, 15:16
Крымский мост вновь попытались атаковать
Видео «360»: в Керчи сработала система ПВО
Движение по Крымскому мосту перекрыли, сработала система противовоздушной обороны. Источник «360» рассказал о громких звуках в районе Керченского пролива.
Об уже втором за день перекрытии моста сообщил и оперативный канал о ситуации на этом объекте. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями работников транспортной безопасности.
Реклама
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале информировал, что над Керченским проливом сбили еще одну ракету ВСУ. Он поблагодарил войска противовоздушной обороны «за высокий профессионализм и бдительность».
Меньше чем за два часа до этого украинские боевики уже пытались ударить по Крымскому мосту, выпустив зенитную управляемую ракету из комплекса С-200. Снаряд обнаружила и перехватила система противовоздушной обороны, никто не пострадал. Движение автомобилей по мосту временно перекрывали, затем возобновили.
Крымский мост
Реклама
Реклама