Россиянин умер во время треш-стрима в прямом эфире

Об этом сообщило местное издание Readovka. Смерть мужчины в прямом эфире увидели 150 подписчиков канала, который привлекал аудиторию издевательствами над людьми. Автор стримов усаживал спившихся пенсионеров перед камерой — зрители отправляли им деньги на новую порцию алкоголя.

Сейчас в YouTube-канале можно посмотреть только часть записи. На кадрах видно, как на полу неподвижно лежит мужчина. По информации издания, ночью к стримеру приехали врачи и полицейские. В квартире, где проходила трансляция, они нашли тело 60-летнего мужчины. Точная причина его смерти пока не установлена — ее назовут после вскрытия тела.

В конце 2020 года во время треш-стрима блогера Reeflay скончалась его подруга. Блогер не выключил камеру даже когда приехали врачи — на кадрах видно, как они констатировали смерть девушки. После этого приехала полиция, появление сотрудников также попало в эфир.

После этого в Совете Федерации решили разработать закон о запрете треш-стримов.