Организаторов треш-стримов предложили лишать свободы до 5 лет. А спонсоров — считать пособниками
«Следует дополнить 282-ю статью УК РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“) новой статей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за треш-стримы», — процитировало Пушкова РИА «Новости».
Если инициативу поддержат, то за организацию трэш-трансляций будут лишать свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, авторов могут ждать принудительные работы в течение того же периода или штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей.
Кроме того, в Совфеде предложили причислить к пособничеству и соучастию перевод денег на трэш-стримы. За это также хотят установить ответственность.
Ранее сенаторы предложили признать треш-стримы отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Обсуждения начались после того, как в декабре 2020 года блогер проводил трансляцию с мертвой девушкой в кадре. Молодой человек вызвал скорую и полицию, не выключая камеры.