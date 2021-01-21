Организаторов треш-стримов необходимо уголовно наказывать. За подобные трансляции должны лишать свободы на срок до пяти лет, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Следует дополнить 282-ю статью УК РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“) новой статей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за треш-стримы», — процитировало Пушкова РИА «Новости».

Если инициативу поддержат, то за организацию трэш-трансляций будут лишать свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, авторов могут ждать принудительные работы в течение того же периода или штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

Кроме того, в Совфеде предложили причислить к пособничеству и соучастию перевод денег на трэш-стримы. За это также хотят установить ответственность.

Ранее сенаторы предложили признать треш-стримы отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Обсуждения начались после того, как в декабре 2020 года блогер проводил трансляцию с мертвой девушкой в кадре. Молодой человек вызвал скорую и полицию, не выключая камеры.