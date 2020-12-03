В интернете есть целый жанр онлайн-трансляций, в которых блогеры избивают и унижают людей. Такие треш-стримы популярны во многом из-за того, что это не просто жестокое кино, а своего рода интерактивное шоу, где зрители за деньги могут сказать, что нужно сделать с участниками: облить их ледяной водой или помоями, унизить или избить. Ограничения выставляет только фантазия. Психологи уверены, что причина существования таких «забав» в том, что люди не могут выплеснуть агрессию в реальной жизни, а за подобные прямые эфиры обычно не наказывают.

Накануне во время трансляции подмосковного блогера Стаса Решетникова погибла его подруга. Мужчина распылил ей в лицо перцовый баллончик, а затем выгнал на улицу, где она замерзла. Сейчас Решетников отрицает причастность к ее смерти, так как она якобы принимала наркотики и умерла от передозировки. В подробностях предстоит разобраться СК. Но таких стримеров довольно много, и люди не перестают им платить и смотреть на издевательства. Сами же при этом не несут ответственности за происходящее.

Треш-стримы

Даже в «белом» интернете существует целый сегмент пользователей, которые зарабатывают на создании крайне жестокого контента — треш-стримов. Эти материалы не прячут, потому что в большинстве случаев за них никто не преследует. Узкий круг зрителей знает, где и как найти подобные стримы, эти же люди являются основным источником дохода тех блогеров, которые зарабатывают на издевательствах над своими гостями.

Решетников — малоизвестный широкой публике стример под ником Reeflay. Он специализируется на так называемых треш-стримах, где он издевается над гостями и даже избивает их. Подобной деятельностью он промышляет давно, и скандалы с его участием и обвинениями в садизме его фанатам уже не в новинку. Однако на этот раз, когда гостья умерла, есть шанс, что от ответственности блогер уже не уйдет.

Основная «изюминка» таких трансляций заключается в том, что зрители могут давать команды участникам, но для этого надо заплатить. Многие «задания» стримеры предлагают сами и устанавливают на них цену.

Например, на стримах Решетникова с погибшей девушкой он предлагал «посадить» ее на бутылку за три тысячи рублей, сесть ей на лицо за две тысячи и так далее. В стримах с другими героями была возможность облить их холодной водой, заставить облизывать ноги, пить помои и так далее.

Причем ведущий-стример, в роли которого выступал Решетников, обычно общается с аудиторией на равных, не выполняет унизительных заданий и является своего рода хозяином гостя стрима.

Ощущение причастности

Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский уверен, что для человека естественно желание смотреть подобные садистские трансляции и даже принимать в них участие, пусть и не напрямую, а за счет пожертвований.

«Мы хищные животные, у человека интерес к насилию всегда был и будет, к сожалению. Когда мы смотрим на страхи и ужасы, которые происходят с другими людьми, мы пугаемся, но сами остаемся целы и получаем удовольствие от того, что это не с нами, но что мы можем на это повлиять», — уверен он.

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин согласен с тем, что в современном обществе человек практически не может «отработать», то есть реализовать, жестокость и агрессию, которые формировались у него в ходе эволюции.

«Учитывая то, что сейчас люди практически не могут себя проявить с негативной стороны, будучи ограниченными уголовным и административным кодексом, они копят в себе агрессию», — объяснил он.

Способами реализации подобных жестоких наклонностей для многих становятся компьютерные игры и жестокие фильмы, но в них, по словам Зберовского, все равно ограниченный набор сценариев. Треш-стримы же по-своему уникальны тем, что каждый из них гарантирует реальность происходящего и человек никогда не знает, чем все закончится.

«Люди сидят в глуши, у них нет ни театров, ни кинотеатров, ни музеев. У них нет ничего, кроме бутылки водки и интернета. У нас таких в стране огромное количество. Смотреть лекции из Эрмитажа им будет скучновато, им нужны эмоции. Никто не отменял принцип „спрос рождает предложение“. Спрос есть, государство и общество никак этот спрос не удовлетворяют. Государство самоустранилось — и пришла дикость», — подчеркнул Зберовский.

При этом стримы дают возможность не только увидеть «уникальный контент», но и стать его частью, его автором.

Зритель здесь действительно участник: он дает задания, оплачивает и решает. То есть здесь есть амбициозность: „Я решаю, что с тобой будет“, как древние римляне в амфитеатрах решали, жить гладиатору или нет Евгений Фомин психиатр и психолог.

Широко известны в узких кругах

Причем таких треш-стримеров в Рунете довольно много. Летом 2020-го гремела история бывшего «подопечного» Решетникова по имени Валентин, которого якобы взяли в заложники брянские стримеры Shkilla Team. Мужчина, очевидно, страдал алкогольной зависимостью и испытывал нездоровую привязанность к своим мучителям.

За еду, алкоголь и крышу над головой он участвовал в их трансляциях, позволял унижать себя и избивать. И все это за деньги зрителей. Мужчину закапывали в землю, обливали помоями, капали ему в глаза перцем, кидались яйцами и так далее.

На некоторых видео мужчина терял сознание, сильно ударялся, падал, просил о помощи, просил вернуть ему документы и вызвать полицию.

Однако позднее он сам подтверждал, что на все происходящее давал добровольное и осознанное согласие. По некоторым данным, за один из семичасовых стримов с участием мужчины блогеры заработали более 800 тысяч рублей.

Другой пример подобных стримов можно было увидеть на канале «Мопс дядя Пес», где двое бывших заключенных также выступали в ролях «хозяина» и «контентмейкера», который выполнял задания. Второго избивали и оскорбляли взамен на деньги зрителей.

Другой персонаж треш-стримов по прозвищу Гобзавр за донат в 20 тысяч рублей на протяжении минуты целовал собственную мать, а за вдвое меньшую сумму надел на голову ее грязное нижнее белье. За еще более скромные пожертвования он избивал мать на камеру. Позднее о нем сняли документальный фильм, в котором он сам рассказывал о своих «подвигах».

Причем смерти на стримах случаются не в первый раз. Например, в мае 2020 года украинский блогер, бывший зэк Артур Сороченко, известный как Квадрат, получил 100 тысяч рублей за убийство в прямом эфире. Он заманил к себе бездомного, несколько дней пытал его за пожертвования зрителей, а затем до смерти напоил его боярышником. В сентябре его задержали и завели уголовное дело.