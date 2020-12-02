Блогеру Reeflay может грозить уголовка из-за смерти девушки на его стриме

Блогера Станислава Решетникова (Reeflay Panini), на стриме которого умерла девушка Валентина, задержала полиция. Перед смертью погибшая провела долгое время на улице.

Возможная причина смерти девушки — переохлаждение. По предварительным данным, пьяный блогер выгнал ее на мороз, чтобы она «не воняла», и долгое время не пускал обратно. Как сообщает Telegram-канал Baza, сделал, чтобы наказать девушку за ее желудочно-кишечное заболевание.

По неподтвержденным данным, Валентина долгое время просила открыть дверь, но парень не соглашался. Спустя несколько часов он решил проверить ее, но девушка уже была без сознания. Если версия подтвердится, то стример может понести уголовное наказание.

Вместе с Валентиной Станислав в ночь с 1 на 2 декабря вел трэш-стрим. В обмен на донаты (пожертвования) они выполняли различные задания. Однако во время стрима между ребятами произошел конфликт, после чего трансляция оборвалась.

Станислав Решетников вскоре повторно запустил стрим, и зрители увидели, что Валентина лежит бездыханная на диване. Через некоторое время зрители в прямом эфире могли видеть, как врачи констатируют смерть девушки.