Происшествия 02 марта 2024, 08:58 Администрация Красногвардейского района подтвердила данные о ЧП на Пискаревском проспекте ТАСС: в администрации района подтвердили данные о ЧП на Пискаревском проспекте Телеканал «360»

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Власти Красногвардейского района Петербурга подтвердили информацию о ЧП на Пискаревском проспекте, которое произошло утром 2 марта. По их данным, никто не пострадал. Об этом написал ТАСС.

Возле дома № 161 на Пискаревском проспекте прогремел взрыв. Предварительно, его причиной мог стать беспилотник. Очевидцы заявили, что видели в небе БПЛА.

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Экстренные службы эвакуировали из здания 100 человек. «360» публиковал видео с места происшествия. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.