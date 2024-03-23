Происшествия 23 марта 2024, 01:22 В метро Москвы появилась надписать «Скорбим 22.03.2024» Надпись «Скорбим 22.03.2024» появилась на рекламных экранах в метро Москвы РИА «Новости»

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На рекламных экранах в столичном метро появилась надпись «Скорбим 22.03.2024». Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

До этого надпись появилась напротив Crocus City Hall, где вечером 22 марта произошел террористический акт.

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Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник». Злоумышленники открыли огонь по зрителям.

По предварительным данным, жертвами ЧП стали 40 человек, более 100 посетителей получили ранения. В медучреждения Московской области доставили 37 пострадавших, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.