23 марта 2024, 01:22
В метро Москвы появилась надписать «Скорбим 22.03.2024»
Надпись «Скорбим 22.03.2024» появилась на рекламных экранах в метро Москвы
На рекламных экранах в столичном метро появилась надпись «Скорбим 22.03.2024». Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».
До этого надпись появилась напротив Crocus City Hall, где вечером 22 марта произошел террористический акт.
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Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник». Злоумышленники открыли огонь по зрителям.
По предварительным данным, жертвами ЧП стали 40 человек, более 100 посетителей получили ранения. В медучреждения Московской области доставили 37 пострадавших, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Метро
Метро Москвы
Москва
Стрельба в Crocus City Hall
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